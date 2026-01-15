Miles de residentes siguen de cerca cada año el anuncio del Dividendo del Fondo Permanente de Alaska (PFD), uno de los programas de transferencia directa más singulares de Estados Unidos. Para el ciclo correspondiente a 2025, el estado confirmó el monto y el calendario general de pago, que tendrá impacto directo en la economía de los hogares durante 2026.

El PFD funciona como una redistribución anual de parte de los ingresos que obtiene Alaska por la explotación de recursos naturales, especialmente el petróleo. En un contexto de inflación elevada y alto costo de vida, este ingreso se consolida como una herramienta clave para sostener el consumo básico.

Cuánto se cobra del PFD 2025

El monto confirmado para el Dividendo del Fondo Permanente de Alaska 2025 es de $1.000 dólares por persona elegible. Se trata de una cifra menor a la de algunos años excepcionales, pero que busca mantener un equilibrio entre:

La estabilidad financiera del fondo,

Las necesidades fiscales del estado,

Y el apoyo directo a los residentes.

Este dinero no proviene del gobierno federal ni de programas sociales tradicionales: es un beneficio estatal financiado con ingresos del propio fondo soberano de Alaska.

Cuándo se paga el Dividendo del Fondo Permanente

El calendario indica que los pagos del PFD 2025 se realizarán durante el primer trimestre de 2026.

En términos generales:

Los depósitos directos serán la vía principal de pago.

El dinero se acreditará en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

Algunos casos pueden demorar más tiempo si la solicitud requiere revisión adicional.

Cada persona puede consultar su estado individual a través de los canales oficiales del estado.

Quiénes pueden recibir el PFD en 2026

Para cobrar el Dividendo del Fondo Permanente de Alaska, es necesario cumplir con requisitos estrictos de residencia y situación legal. Entre los principales criterios se encuentran:

Haber sido residente de Alaska durante todo 2025 .

No haber declarado residencia en otro estado.

Haber presentado la solicitud dentro del plazo oficial.

Cumplir con las normas legales y fiscales vigentes.

Esto implica que no alcanza con vivir en Alaska de manera temporal: el programa exige residencia continua y verificable.

¿El PFD paga impuestos?

Sí. El PFD es considerado ingreso tributable a nivel federal, por lo que debe declararse ante el IRS en la declaración anual de impuestos.

Alaska, en cambio, no cobra impuesto estatal sobre la renta, por lo que no se paga un tributo adicional a nivel local.