El 15 de abril de 2025 finalizó el plazo para que todos los contribuyentes presenten la declaración fiscal correspondiente al año 2024 ante el ente previsional de los Estados Unidos.

Si bien existen diferentes métodos para realizar el trámite, muchos deciden ayudarse de un software de preparación de impuestos para completar los formularios de manera digital, sin necesidad de contratar un gestor.

En la actualidad, y según múltiples informes, TurboTax es la opción más popular para los contribuyentes estadounidenses. Sin embargo, hay un grupo de personas que no puede utilizar este servicio y que, de hacerlo, estaría presentando una declaración incorrecta ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Presentar su documentación fiscal con TurboTax cuándo no corresponde puede llevar a la acumulación de multas y deudas que deben regularizarse para no enfrentar mayores complicaciones con la entidad tributaria. Pero, ¿de quiénes se trata y cómo pueden solucionar esta infracción fiscal?

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El 15 de abril de 2025 finalizó el plazo para presentar la declaración fiscal correspondiente al año 2024 ante el ente previsional de los Estados Unidos. Foto: Archivo.

¿Quiénes no pueden presentar su declaración de impuestos ante el IRS con TurboTax?

TurboTax es un servicio que está disponible únicamente para residentes de los Estados Unidos. Esto se debe a que solo procesa declaraciones a través del Formulario 1040 (Declaración de Impuestos Individual) y no el 1040-NR (Declaración de Impuestos sobre los Ingresos de Extranjeros No Residentes).

¿Existe la forma de usar TurboTax como no residente?

No, el servicio solo está disponible para contribuyentes que califiquen como residentes. Hoy, el único servicio de preparación de impuestos online disponible para no residentes en los Estados Unidos es Sprintax (socio de TurboTax). Sin embargo, esta alternativa es paga y en algunas instancias es obligatorio enviar la documentación impresa por correo.

TurboTax es un servicio que está disponible únicamente para residentes de los Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

¿Qué pasa si presenté la declaración de impuestos incorrecta con TurboTax?

En el caso de haber utilizado TurboTax como extranjero no residente, es necesario enmendar la declaración fiscal para asegurarse de regularizar la situación ante el IRS.

Mientras la enmienda se presente dentro de los tres años posteriores al plazo inicial de presentación, si la persona no adeudaba impuestos, no habrá multas por la corrección. Sin embargo, si después de la enmienda resulta que se deben impuestos adicionales, pueden aplicarse las siguientes multas:

Multa por pago tardío:

0.5% del monto no pagado por cada mes de retraso en el pago.

La multa puede llegar hasta un máximo del 25% del monto total no pagado.

Los intereses compuestos se acumulan sobre el monto pendiente.

Multa por presentación tardía:

5% del monto total no pagado por cada mes de retraso en la presentación de la declaración.

Esta multa también puede llegar hasta un máximo del 25% del monto total.

Es importante destacar que los intereses se calculan desde la fecha original de vencimiento de la declaración. Para evitar penalidades, se recomienda realizar la enmienda lo antes posible y pagar cualquier monto pendiente.

Hoy, el único servicio de preparación de impuestos online disponible para no residentes en los Estados Unidos es Sprintax. Foto: Archivo.

¿Cómo puedo enmendar la declaración de impuestos incorrecta?

Para enmendar la declaración de impuestos incorrecta, se debe utilizar el Formulario 1040-X ( Declaración de impuestos modificada ) ante el IRS. Este formulario permite corregir errores en una declaración previamente presentada, ya sea relacionada con ingresos, deducciones o créditos fiscales.

A continuación, los pasos generales para realizar la corrección:

Verificar la declaración originalAntes de comenzar el proceso de enmienda, es importante Antes de comenzar el proceso de enmienda, es importante revisar la declaración original presentada con TurboTax para identificar los errores y asegurarse de que la enmienda sea necesaria. Paso 2: Completar el Formulario 1040-XEl Formulario 1040-X debe completarse con la información corregida. Es fundamental que los datos estén claros y precisos para evitar confusiones con el IRS. Paso 3: Adjuntar la documentación relevanteSe debe incluir toda la documentación que respalde los cambios realizados, como formularios corregidos , nuevos comprobantes de ingresos o registros fiscales. Paso 4: Enviar el formularioEn la mayoría de los casos, los contribuyentes no residentes deben enviar el Formulario 1040-X en formato impreso por correo postal al IRS.

Aunque este proceso puede realizarse de forma independiente, siempre se recomienda consultar con un profesional en impuestos o un asesor fiscal certificado, especialmente en casos de declaraciones incorrectas por parte de no residentes. Esto ayuda a evitar errores adicionales y posibles sanciones por incumplimiento.