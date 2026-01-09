El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confirmó ayer la fecha de inicio de la temporada de presentación de impuestos 2026, momento en el que los contribuyentes presentan su declaración y reclaman los créditos o deducciones correspondientes.

En ese sentido, la agencia tributaria incorporó un nuevo anexo, que deberá utilizarse para reclamar las sustracciones ahora amparadas por el Gran y Hermoso Proyecto de Ley promulgado por Donald Trump el pasado 4 de julio.

Cambio del IRS: el formulario que hay que completar para reclamar nuevas deducciones

La agencia tributaria incorpora este año el nuevo Anexo 1-A , que los tributantes deberán presentar junto con su declaración para reclamar las deducciones fiscales recientemente aprobadas, tales como

No pagar impuestos sobre propinas

No pagar impuestos sobre horas extra

No pagar impuestos sobre intereses de préstamos vehiculares

La deducción mejorada para personas mayores

El resto de las deducciones continuarán realizándose de manera regular.

El Anexo 1-A es el que debe completarse para poder reclamar las nuevas deducciones. Fuente: archivo.

Cuándo inicia oficialmente la nueva temporada de presentación de impuestos

IRS especifica que la temporada comenzará oficialmente el lunes 26 de enero y finalizará el miércoles 15 de abril, siendo ésta la fecha límite para presentar la declaración y pagar impuestos correspondientes a 2025.

“El IRS espera recibir alrededor de 164 millones de declaraciones de la renta individual este año, con la mayoría de los contribuyentes presentando electrónicamente”, indica la agencia.

Información importante que todos los contribuyentes deben conocer esta temporada de impuestos

En medio de una transición hacia reembolsos completamente electrónicos, las autoridades instan a que todos los contribuyentes que se encuentren en condiciones de hacerlo, brinden su información bancaria junto con su declaración de impuestos.

Caso contrario, cuando no se cuenta con una excepción para seguir esta normativa, la devolución podrá tardar hasta más de 6 semanas.