La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un paquete de cambios relacionados con la forma de emisión de las jubilaciones. Ahora, quienes no hayan actualizado este trámite no podrán recibir su prestación durante los próximos meses.

A pesar del cierre del Gobierno, las autoridades mantienen vigentes los cheques de estímulos y anunciaron el aumento que entrará en vigencia para el 2026.

Cambian todos los pagos del Seguro Social: cancelan la jubilación de estas personas

La Administración del Seguro Social de los Estados Unidos dejó de emitir los cheques de la jubilación en papel ya que, de acuerdo con las declaraciones, implica costos innecesarios, retrasos y no se adapta a la modernización del sistema.

La normativa entró en vigencia en septiembre y responde a una legislación firmada en marzo del 2025. De esta forma, todos los beneficiarios que acostumbraban a recibir la prestación mediante este método deben actualizarlo en el sitio My Social Security.

Quienes no cumplan con estos pasos percibirán la suspensión de sus pagos para los próximos meses. Es decir, el sistema podría procesarlo como la baja del beneficiario.

¿Cómo actualizar el método de pago de My Social Security?

Ingresar al portal oficial www.ssa.gov/myaccount

Iniciar sesión con su usuario y contraseña de My Social Security .

En el panel principal, seleccionar la opción “Información de Depósito Directo” ( Direct Deposit ).

Elegir “Actualizar método de pago” y registrar una cuenta bancaria válida (número de cuenta y número de ruta).

Guardar los cambios y verificar que la información esté correctamente ingresada.

La modificación entra en vigencia dentro de uno o dos ciclos de pago.

Seguro Social: ¿Qué pasa si cancelan mis beneficios por error?

Si la Administración del Seguro Social (SSA) cancela una jubilación por error en Estados Unidos, el beneficiario puede tomar varias medidas para recuperar sus pagos y corregir el problema. Esto es lo que ocurre y lo que debe hacerse: