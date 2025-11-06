Estados Unidos comienza poco a poco a prepararse para la temporada de presentación de impuestos 2026 y, en ese sentido, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene publicadas las consideraciones que todos los contribuyentes deben conocer al momento de utilizar Direct Pay.

Este servicio gratuito de IRS permite pagar los impuestos en línea a través de la cuenta bancaria de preferencia, seleccionando cómo aplicarlo y el año fiscal al que corresponde.

Sin embargo, este sistema tiene límites diarios de operaciones que permite realizar, cuando se superen, ya no será posible enviar el dinero.

IRS cancela automáticamente las operaciones de quienes quieran pagar de esta manera

De acuerdo con lo detallado por IRS, con Direct Pay es posible realizar únicamente dos pagos diferentes dentro de un mismo período de 24 horas.

“Para realizar un tercer pago, inténtelo de nuevo 24 horas después del primero de los dos pagos”, afirma la agencia recaudadora.

Es importante considerar que, además, la plataforma no aceptará depósitos que superen los 9,999,999.99 dólares. En caso de necesitar hacerlos, la gestión tendrá que realizarse a través de transferencia bancaria o dividirse en dos pagos pequeños, por ejemplo.

Información esencial de IRS para la próxima temporada de presentación de impuestos

El organismo asegura que la manera más sencilla de obtener un reembolso de impuestos -que desde el pasado 30 de septiembre comenzaron paulatinamente a dejar de emitirse en papel- es optar por el depósito directo y combinarlo con una presentación electrónica .

“No hay posibilidad de que no se cobre, se pierda, se robe o se destruya. El IRS emite más de nueve de cada diez reembolsos en menos de 21 días”, afirma la agencia sobre este tipo de presentación.