Un nuevo programa de reembolsos en Estados Unidos devuelve hasta u$s 5.000 a los propietarios que limpien sus jardines y retiren vegetación peligrosa para reducir el riesgo de incendios forestales. El beneficio cubre hasta el 50% del costo de los trabajos de “espacio defendible” en zonas consideradas de alto riesgo.

La iniciativa surge de una alianza entre el Nevada Tahoe Conservation District y el Tahoe Douglas Fire Protection District. Se financia con subsidios del Servicio Forestal de EE.UU. y la División Forestal de Nevada, en medio de alertas por bandera roja en el norte del estado y la cuenca del Tahoe.

¿Qué incluye el beneficio estatal y quiénes pueden recibir los u$s 5.000?

El reembolso devuelve hasta la mitad de lo gastado en tareas de mitigación, con un tope de u$s 5.000 por vivienda. El objetivo es incentivar a los propietarios a eliminar maleza y crear condiciones más seguras alrededor de sus casas, una de las formas más eficaces de protegerlas frente al fuego.

El beneficio no es de alcance nacional: solo aplica a cinco comunidades del lago Tahoe, en el estado de Nevada, consideradas vulnerables a incendios. Los vecindarios habilitados son:

Upper Kingsbury

Zephyr Heights

Zephyr Cove

Zephyr Knolls

Marla Bay

El reembolso devuelve hasta la mitad de lo gastado en tareas de mitigación, con un tope de u$s 5.000 por vivienda. Pexels

¿Qué hay que hacer para cobrar el reembolso por limpiar los jardines?

Para acceder al beneficio, el propietario debe primero agendar una inspección de espacio defendible con el Tahoe Douglas Fire Protection District. Los inspectores revisan el terreno, detectan zonas problemáticas y entregan recomendaciones para que la vivienda cumpla con las exigencias.

Entre las tareas que suelen indicarse figuran retirar maleza, podar y limpiar ramas bajas de los árboles, eliminar los llamados “combustibles de escalera” y ampliar la distancia entre la vegetación y las estructuras. Recién tras completar los arreglos y pasar una verificación final el solicitante recibe el reembolso. Las autoridades esperan extender el programa a más vecindarios en el futuro.