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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) puede quitar la licencia de conducir a quienes usen el teléfono celular al volante de forma reiterada. La infracción suma 5 puntos cada vez y, al acumular 11 puntos en 24 meses, el permiso queda suspendido.

El organismo revisa caso por caso a través de su Sistema de Puntos de Infracción, una herramienta para identificar a los conductores de alto riesgo. Cometer esta falta dos veces en dos años alcanza para perder la licencia de conducir en el estado.

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En qué casos el DMV de Nueva York puede suspender la licencia de conducir

El Sistema de Puntos de Infracción asigna un puntaje a cada falta de tránsito. Quienes llegan a 11 puntos dentro de un período de 24 meses ven suspendida su licencia de conducir y no pueden circular legalmente con ese documento.

El conteo es acumulativo, de modo que varias infracciones menores también pueden derivar en la pérdida del permiso. Una vez aplicada la sanción, las autoridades informan cuánto durará la suspensión y cuáles son los pasos a seguir.

El Sistema de Puntos de Infracción asigna un puntaje a cada falta de tránsito.
El Sistema de Puntos de Infracción asigna un puntaje a cada falta de tránsito.Shutterstock

Por qué usar el celular al volante puede costar la licencia de conducir

Conducir mientras se usa el teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico suma 5 puntos en Nueva York. Repetir esta conducta más de dos veces dentro del período es suficiente para suspender por completo el permiso de circulación.

Esta falta es una de las más penalizadas, pero no la única que puede dejar al conductor sin licencia. El DMV detalla en su sitio oficial cuántos puntos corresponden a cada caso.

Cuántos puntos suma cada infracción de tránsito en Nueva York

InfracciónPuntos
Más de 40 mph por encima del límite11
Conducir bajo efectos de alcohol o drogas11
Operación agravada sin licencia11
Entre 31 y 40 mph por encima del límite8
Exceso de velocidad en zona de trabajo8
Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes8
Adelantar a un autobús escolar detenido8
Entre 21 y 30 mph por encima del límite6
Conducción temeraria5
Abandonar el lugar de un accidente con lesiones5
Falta de precaución al conducir5
Facilitar la operación agravada sin licencia5
Participar en carreras o concursos de velocidad5
Infracción en un paso a nivel ferroviario5
Entre 11 y 20 mph por encima del límite4
Frenos inadecuados4
Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating)4
Velocidad no especificada3
Entre 1 y 10 mph por encima del límite3
Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en contramano3
Infracción de semáforo, señal de stop o ceda el paso3
No ceder el paso3
Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico3
Violar una restricción de seguridad con un menor de 16 años3
Frenos inadecuados en el vehículo del empleador2
Cualquier otra infracción de tránsito2