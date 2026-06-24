Estados Unidos exige que los ciudadanos y extranjeros con pasaporte estadounidense renueven el documento cuando está dañado, ya que un pasaporte deteriorado no es válido para salir ni ingresar al país, aunque la fecha de vencimiento siga vigente.

El Departamento de Estado aclara que ciertos daños invalidan el pasaporte y obligan a tramitar uno nuevo de forma presencial. Quien no reemplace un pasaporte dañado puede ver frenado su viaje internacional en el control migratorio.

¿Qué se considera un pasaporte dañado en Estados Unidos?

El Departamento de Estado define como pasaporte dañado aquel que presenta deterioros que afectan su validez, más allá del uso cotidiano. En esos casos, el documento debe entregarse junto con la nueva solicitud.

Se considera daño que invalida el pasaporte:

Daño por agua, moho o manchas

Roturas o desgarros importantes

Marcas no oficiales

Páginas faltantes

El desgaste normal no convierte al pasaporte en un documento dañado. Pliegues leves o pequeñas dobleces en las páginas no obligan a renovar el pasaporte estadounidense .

El Departamento de Estado define como pasaporte dañado aquel que presenta deterioros que afectan su validez, más allá del uso cotidiano. Shutterstock

¿Cómo renovar el pasaporte dañado en Estados Unidos?

Quien tenga el pasaporte dañado no califica para la renovación por correo y debe aplicar en persona con el formulario DS-11 en una instalación autorizada. Allí presenta el pasaporte deteriorado y una declaración firmada que explica el daño.

El trámite requiere completar el DS-11, presentar evidencia de ciudadanía, una identificación con foto, fotocopias y una foto reciente.

Los costos y tiempos vigentes son: