En el estado de California, miles de trabajadores comenzarán a percibir un salario mínimo más alto a.partir del 1 de julio

En el estado de California, miles de trabajadores comenzarán a percibir un salario mínimo más alto a partir del 1 de julio debido a una nueva actualización de las ordenanzas locales vigentes en distintas ciudades.

La medida beneficiará a empleados de diversos sectores ya que los empleadores tendrán que aplicar la tarifa local cuando esta sea más alta que la establecida por el estado.

La medida beneficiará a empleados de diversos sectores.

Aumenta el salario mínimo en Estados Unidos: el Salario Mínimo en California

Desde el 1° de julio de 2026, las siguientes ciudades y áreas no incorporadas aplicarán nuevos salarios mínimos:

Alameda: US$17,76 por hora .

Berkeley: US$19,61 por hora .

Emeryville: US$20,34 por hora , el monto más alto de esta actualización.

Fremont: US$18,05 por hora .

Los Ángeles: US$18,42 por hora .

Áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles: US$18,47 por hora .

Malibú: US$17,91 por hora .

Milpitas: US$18,50 por hora .

Pasadena: US$18,57 por hora .

San Francisco: US$19,61 por hora .

Santa Mónica: US$18,47 por hora.

Estos valores fueron fijados por las autoridades locales mediante ordenanzas municipales y se ubican por encima del salario mínimo estatal. En consecuencia, las empresas que operen dentro de estas jurisdicciones deberán respetar las nuevas tarifas desde su entrada en vigor.

¿Por qué hay diferencias entre las distintas ciudades de California?

La legislación de California permite que las ciudades y condados establezcan un salario mínimo superior al fijado por el estado. Esta facultad busca que cada jurisdicción adapte las remuneraciones al costo de vida local, que puede variar considerablemente entre distintas regiones.

En la práctica, cuando una ciudad aprueba un salario mínimo más alto que el estatal, los empleadores están obligados a pagar el monto que resulte más favorable para el trabajador. De esta manera, quienes desarrollen sus tareas en estas localidades recibirán una remuneración superior al piso general de US$16,90 por hora, vigente para el resto del estado.



