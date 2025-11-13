El banco multinacional HSBC anunció a través de su sitio web oficial un importante cambio en uno de los servicios más populares para todos sus clientes estadounidenses.

La institución busca mejorar la experiencia de navegación de quienes optan por realizar sus operaciones financieras online.

En ese sentido, comunicó la implementación de un rediseño completo de la banca online, con nuevas disposiciones y funciones que ya se encuentran disponibles para todos

Atención clientes HSBC | El importante cambio que oficializó el banco

Entre los cambios implementados destaca la incorporación de un diseño simplificado al momento de realizar transferencias rutinarias, envíos globales de dinero o pagos en tiempo real.

Además, los clientes podrán administrar su tarjeta de crédito en línea y las notificaciones recibidas, así como también visualizar y canjear puntos obtenidos a modo de recompensa.

HSBC rediseñó su banca en línea. Fuente: Shutterstock.

También podrán abonarse facturas desde la cuenta de depósito de manera gratuita y se incluyó un diseño mejorado de los detalles de cuenta, como nuevo saldo corriente y un número de ruta para acceder.

“ A lo largo del año, actualizaremos otras páginas de banca en línea para que sea aún más fácil para usted administrar sus cuentas ”, afirmó la institución.

Información importante sobre transferencias para clientes HSBC

Según lo especifica la institución bancaria, al momento de realizar una transferencia será necesario incluir

Nombre completo y direcciones del destinatario

Código de identificación bancaria (BIC) para transferencias internacionales o número de ruta bancaria

Número de cuenta bancaria o IBAN (número de cuenta bancaria internacional)

“La información incorrecta o faltante puede provocar retrasos en su transferencia bancaria internacional, por lo que es importante verificar que los detalles sean correctos", se afirma.

En esa línea, HSBC advierte sobre el peligro de proporcionar un número de cuenta o un identificador de institución destinataria erróneos, pues esto podría resultar en la pérdida del importe transferido, por lo que es esencial verificar esta información antes de autorizar la operación.