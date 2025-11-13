Ni Miami ni Nueva York: esta ciudad fue elegida como la mejor para mudarse en EE. UU., según un nuevo estudio. (Fuente: Archivo)

Un nuevo estudio ha revelado cuál es la ciudad que ofrece mejores condiciones de vida en 2025. Entre miles de datos sobre empleo, acceso a vivienda, seguridad y calidad de vida en los Estados Unidos, un informe de MRI Software reveló un resultado que sorprendió incluso a los especialistas del mercado inmobiliario.

En el contexto actual, las ciudades medianas y menos exploradas por el turismo han ganado terreno frente a los grandes centros urbanos, como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles o Miami y ofrecen una mejor relación entre costos y calidad de vida.

¿Cuál es la ciudad que fue elegida como la mejor para mudarse en EE.UU?

Nashua, una ciudad de poco más de 91.000 habitantes en New Hampshire, fue elegida como el mejor lugar para mudarse en Estados Unidos durante 2025, de acuerdo a la empresa especializada en datos inmobiliarios.

El estudio evaluó indicadores como oportunidades laborales, costo de vida, tasa de criminalidad y equilibrio general entre economía y bienestar.

Según detalló el New York Post, Nashua sobresale por su ubicación estratégica —a poco más de una hora de Boston— y por un mercado laboral dinámico que coloca a la ciudad por encima de competidores tradicionales.

Por qué Nashua encabeza el ranking

El informe de MRI Software detalla que Nashua cuenta con más de 66.000 ofertas laborales activas, una cifra que equivale a aproximadamente 0,73 vacantes por residente. “Este nivel de demanda de empleo es excepcional para una ciudad de su tamaño”, señala el documento. Además, obtuvo 73 puntos sobre 100 en seguridad, la calificación más alta entre todas las ciudades evaluadas.

En este sentido, el informe detalla que “el balance entre oportunidades económicas, estabilidad y proximidad a un centro urbano de gran escala convierte a Nashua en un destino cada vez más atractivo para quienes buscan mudarse en 2025”.

Una oportunidad única para quienes buscan mudarse

De acuerdo con MRI Software, la tendencia muestra un creciente interés por ciudades que logran combinar empleo, seguridad y accesibilidad económica.

Por este motivo, Nashua se posiciona como un caso emblemático dentro de esta reconfiguración del mapa urbano estadounidense. Para quienes evalúan mudanzas, inversión inmobiliaria o nuevas oportunidades laborales, el estudio sugiere observar de cerca estas ciudades emergentes, donde la calidad de vida se convierte en ventaja competitiva.