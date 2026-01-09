El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos anunció la entrega de un crédito fiscal de 2,500 dólares para las personas que cumplen una serie de condiciones.

Corresponde a un alivio económico que busca reducir la carga impositiva de los ciudadanos que cumplen una serie de requisitos y que presentan la declaración de impuestos en las fechas estipuladas.

Es oficial: IRS reembolsará 2,500 dólares a todas estas personas

Los agentes del IRS anunciaron que mantienen vigente el Crédito Tributario de oportunidad estadounidense, destinado para los gastos relacionados a la educación. Para ello se requiere ser un estudiante elegible durante los primeros cuatro años de educación superior.

IRS anunció la vigencia de un crédito de 2,500 dólares para un grupo específico de ciudadanos. Fuente: Archivo.

De acuerdo con las normativas de la entidad fiscal, el monto máximo anual reembolsable es de 2,500 dólares. "El monto del crédito es el 100% de los primeros 2,000 dólares y el 25% de los siguientes 2,000 dólares de gastos educativos calificados que un contribuyente pagó por cada estudiante elegible“, señala la información oficial.

¿Cómo se puede reclamar el crédito de IRS?

Para poder solicitar el crédito fiscal, la persona debe contar con ingresos 80,000 dólares o menos (160,000 dólares o menos para casados ​​que presentan una declaración conjunta).

Para los contribuyentes que cuentan con ingresos de superiores a 90,000 dólares de forma individual y más de 180,000 dólares en conjunto, el crédito se elimina automáticamente.