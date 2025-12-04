El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos confirmó la entrega de un reembolso de hasta 2,500 dólares para los contribuyentes elegibles. Se trata de una asistencia económica que busca aliviar la carga fiscal.

En medio del aumento de la inflación y el Costo de Vida (COLA), las autoridades federales del Gobierno intentan permeabilizar estos fuertes impacto en la economía de los hogares.

Es oficial: IRS reembolsará hasta 2,500 dólares a estas personas

El beneficio corresponde al Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense (AOTC), que permite reclamar hasta 2.500 dólares por cada estudiante que esté cursando sus primeros cuatro años de educación postsecundaria. Para acceder se deben demostrar gastos en matrícula, materiales y cuotas requeridas por la institución donde se realizan los estudios.

Además, el estudiante debe estar inscrito al menos medio tiempo durante el período académico y no haber sido condenado por delitos relacionados con sustancias controladas. El crédito está disponible tanto para contribuyentes que pagan sus propios estudios como para padres que reclaman a sus hijos como dependientes.

Para saber si eres elegible para el reembolso de IRS debes consultarlo en el sitio web. Fuente: Archivo.

Quienes cumplen los requisitos pueden recibir una parte reembolsable que llega directamente a la cuenta bancaria a través del depósito autorizado por el IRS. Esto significa que incluso si la persona no tiene impuesto a pagar puede obtener dinero de vuelta.

Cómo reclamar el reembolso de 2,500 dólares de IRS

Para solicitar este crédito se deben reunir los comprobantes que entrega la institución educativa y verificar que coincidan con los gastos realizados durante el año. También es importante confirmar que el estudiante cumple con el límite de años permitidos y con la carga horaria mínima exigida.

Luego se debe presentar la declaración anual e incluir el formulario correspondiente para validar los gastos. Una vez procesada la declaración el Servicio de Impuestos Internos deposita el reembolso en la cuenta bancaria indicada por el contribuyente.