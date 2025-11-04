La temporada de presentación de impuestos 2026 está cada vez más cerca y, en ese sentido, es esencial para los contribuyentes conocer las acciones que para el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podrían ser causa de multa.

En ese marco, un paso indispensable para evitar inconvenientes es verificar que la cuenta bancaria que se utilice para pagar los impuestos disponga de los fondos necesarios.

En caso de que esto suceda, se aplica una penalización conocida como “multa por cheque rechazado u otra forma de pago”.

IRS multará a quienes hagan esta operación con sus cuentas bancarias

Cuando un contribuyente intenta pagar un impuesto utilizando una cuenta que no dispone de los fondos suficientes, el banco deshonra el pago y lo devuelve, así sea electrónico o en cheque físico.

En estas situaciones, si el monto adeudado es de 1,250 o menos, la sanción será de 25 dólares. Por el contrario, si el pago pendiente supera dicha cifra, la multa será de 2% del pago que no se realizó a tiempo.

Si esta penalización se aplica, se notificará al contribuyente de su falta y deberá saldarse la multa dentro del plazo pautado para evitar que se acumulen intereses.

En qué situaciones IRS podría no aplicar esta penalización

IRS explica que la penalización quedará sin efecto cuando puede comprobarse que el pago se realizó de buena fe y que el contribuyente realmente tenía "motivos razonables" para creer que la cuenta disponía del dinero suficiente.

Para solicitar a la agencia que la sanción sea reconsiderada, es necesario seguir los pasos a continuación

Elaborar una declaración por escrito especificando por qué la penalización debería suspenderse Incluir cualquier documento que pueda evidenciar que la cuenta tenía los fondos suficientes para realizar el pago -puede ser una carta del banco- Firmar y fechar la declaración Enviarla a la dirección de correo que figura en el aviso