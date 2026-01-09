El Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene vigente el programa de fianzas de hasta 15,000 dólares sobre la visa americana para los ciudadanos de determinados países. El programa tiene como objetivo reducir la residencia ilegal de quienes ingresan con una visa de turismo.

Las autoridades federales destacan que pagar esta garantía no asegura recibir la aprobación del documento migratorio y que no se realizan reembolsos sobre los protocolos consulares sin autorización.

Oficial: Estados Unidos cobra hasta 15,000 dólares por la visa americana

La visa es el documento principal para ingresar de forma legal a Estados Unidos, ya sea por motivos turísticos o de empleo. Sin embargo, la cantidad desmedida de solicitudes llevó a que las autoridades migratorias implementen un sistema de fianzas para los países con altas tasas de permanencia ilegal en el territorio norteamericano.

El programa de fianza de visa (Formulario I-352) puede cobrar entre 5,000 a 15,000 dólares al postulante como garantía de que la persona ingresará a Estados Unidos y saldrá en la fecha pactada. Luego de la fecha de regreso, las autoridades reembolsan el dinero automáticamente.

Cualquier ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y que sea elegible para una visa B1/B2, debe depositar una fianza de $5,000, $10,000 o $15,000.

El monto se determina durante la entrevista para la visa. El solicitante también debe presentar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional.

Estados Unidos anunció la vigencia de las fianzas sobre la visa para múltiples inmigrantes. Fuente: Archivo.

¿Cuáles son los países que deben pagar una fianza por la visa?

El Departamento de Estado identificó a los ciudadanos de estos países como necesitados de fianzas de visa, junto con sus respectivas fechas de vigencia:

Argelia (21 de enero de 2026)

Angola (21 de enero de 2026)

Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026)

Bangladesh (21 de enero de 2026)

Benín (21 de enero de 2026)

Bután (1 de enero de 2026)

Botsuana (1 de enero de 2026)

Burundi (21 de enero de 2026)

Cabo Verde (21 de enero de 2026)

República Centroafricana (1 de enero de 2026)

Costa de Marfil (21 de enero de 2026)

Cuba (21 de enero de 2026)

Yibuti (21 de enero de 2026)

Dominica (21 de enero de 2026)

Fiyi (21 de enero de 2026)

Gabón (21 de enero de 2026)

Gambia (11 de octubre de 2025)

Guinea (1 de enero de 2026)

Guinea Bissau (1 de enero de 2026)

Kirguistán (21 de enero de 2026)

Malawi (20 de agosto de 2025)

Mauritania (23 de octubre de 2025)

Namibia (1 de enero de 2026)

Nepal (21 de enero de 2026)

Nigeria (21 de enero de 2026)

Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025)

Senegal (21 de enero de 2026)

Tayikistán (21 de enero de 2026)

Tanzania (23 de octubre de 2025)

Togo (21 de enero de 2026)

Tonga (21 de enero de 2026)

Turkmenistán (1 de enero de 2026)

Tuvalu (21 de enero de 2026)

Uganda (21 de enero de 2026)

Vanuatu (21 de enero de 2026)

Venezuela (21 de enero de 2026)

Zambia (20 de agosto de 2025)

Zimbabue (21 de enero de 2026)

Información importante: estos son los puertos de entrada para la visa bajo fianza

Dentro de las normativas que todos los inmigrantes con fianza deben respetar se encuentran los puntos de ingresos determinados por el Gobierno.

Se trata de aeropuertos con protocolos específicos para analizar el cumplimiento de la fianza.

Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS) (20 de agosto de 2025).

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) (20 de agosto de 2025).

Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD) (20 de agosto de 2025).

Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) (1 de enero de 2026).

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) (1 de enero de 2026).

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD) (1 de enero de 2026).

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) (1 de enero de 2026).

Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (YYZ) (1 de enero de 2026).

Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal (YUL) (1 de enero de 2026).

¿Cómo reclamo el dinero de la fianza tras salir de EE.UU.?

Cuando los agentes migratorios registran la salida del pasajero del país, se pone en marcha el proceso de reembolso. Otros casos en el que la fianza se cancela:

El titular de la visa no viaja a los Estados Unidos antes del vencimiento de la visa, o

El titular de la visa solicita y se le niega la admisión en el puerto de entrada de EE. UU.

¿En qué casos no se reembolsa el dinero?

Es importante destacar que pagar la fianza para dar inicio al proceso de la visa no es garantía de obtener la aprobación. Es decir, los cónsules pueden decidir no admitir al pasajero y no habrá reembolso del dinero.

Asimismo, tampoco se reintegrará la fianza si: