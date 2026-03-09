La Social Security Administration (SSA) confirmó que las personas que reciben beneficios y continúan trabajando podrían ver reducidos o suspendidos temporalmente sus cheques si superan ciertos límites de ingresos establecidos por ley. La medida forma parte del llamado “retirement earnings test”, un mecanismo que se aplica a quienes empiezan a cobrar su jubilación antes de alcanzar la edad plena de retiro. Según datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, en 2026 los beneficiarios que todavía no alcanzaron la edad plena de jubilación solo pueden ganar hasta 24.480 dólares al año sin que se reduzcan sus beneficios. Si los ingresos superan ese monto, el Seguro Social puede retener parte del pago mensual. En concreto, la regla establece que: Esto significa que quienes trabajan y reciben beneficios pueden experimentar meses sin cheque del Seguro Social hasta compensar el monto excedido. Las reglas cambian para quienes están cerca de la edad plena de jubilación, que actualmente es 67 años para quienes nacieron en 1960 o después. Durante el año en que una persona alcanza esa edad, el límite de ingresos es más alto: En ese caso, el sistema aplica una reducción menor: Una vez alcanzada la edad plena de jubilación, el límite desaparece y el beneficiario puede trabajar sin que se reduzcan sus pagos. La Social Security Administration también explica que los montos retenidos por superar el límite de ingresos no se pierden definitivamente. Cuando el beneficiario alcanza la edad plena de jubilación, la agencia recalcula el beneficio mensual y puede aumentar el pago futuro para compensar los montos retenidos anteriormente. Por este motivo, muchos especialistas recomiendan que quienes planean seguir trabajando después de solicitar el Seguro Social revisen cuidadosamente los límites de ingresos para evitar reducciones inesperadas en sus cheques.