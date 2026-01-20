En julio de este año, el Gobierno de Estados Unidos comenzará a entregar cuentas bancarias con depósitos de 1,000 dólares a quienes se inscriban para recibirlas y puedan demostrar que cumplen con los requisitos para su entrega.

Este dinero es exclusivo para niños estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

En ese sentido, quienes se consideren elegibles para participar del programa de ahorro infantil, deberán poder presentar un documento esencial, pues de lo contrario, el dinero no se entregará.

No se realizará ningún depósito a quienes no puedan presentar esto

El sitio web oficial de este programa, conocido como Trump Accounts, especifica que para que un hijo se considere elegible, debe contar sí o sí con un número de Seguridad Social válido .

Cuando se disponga de documentos que puedan respaldar esto, sus padres o tutores podrán solicitar la cuenta presentando un formulario 4547 del IRS.

Las cuentas podrán comenzar a solicitarse durante esta temporada de presentación de impuestos. Fuente: archivo.

“Puedes hacerlo cuando presentes tus impuestos o a través de un portal online que estará disponible para el verano de 2026″, se explica.

Esta cuenta estará a nombre de niño y sus padres tendrán la custodia hasta que cumpla 18.

Información importante para quienes soliciten estas cuentas bancarias

Aunque los padres cuentan con la opción de no realizar aportes a la cuenta bancaria, se permite un depósito máximo anual de hasta 5,000 dólares al año.

Los padres con hijos menores de 18 años, pero no nacidos dentro del período elegible para el pago, pueden solicitar la cuenta, aunque no se cobrarán los 1,000 dólares.