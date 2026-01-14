La Administración del Seguro Social (SSA) publicó su calendario de pagos 2026, donde se especifican una por una las fechas actualizadas en las que cada beneficiario podrá cobrar su prestación durante este año.

Si bien hay periódicamente instancias de pago fijadas para todos los meses del año, el primer trimestre será una anomalía para todos los receptores del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), que cobrarán antes de lo previsto.

Adelanto triple del Seguro Social: cambiaron las fechas de pago y todas estas personas cobrarán antes

Los beneficiarios de SSI reciben usualmente su prestación el primer día del mes, siempre y cuando caiga en un día hábil. Cuando la fecha de pago coincide con feriados o fines de semana, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

Los primeros tres meses del año, los beneficiarios SSI recibirán sus pagos de manera adelantada. Fuente: archivo.

Como sucedió en enero, donde los beneficiarios recibieron su depósito a fines de diciembre, se replicará la misma lógica para las prestaciones correspondientes a febrero y marzo dado que ambos meses inician un domingo.

Adelanto triple del Seguro Social: cómo quedaron las fechas de pago

Pago de enero: adelantado al miércoles 31 de diciembre de 2025

Pago de febrero: adelantado al viernes 30 de enero

Pago de marzo: adelantado al viernes 27 de febrero

Otros meses en los que se adelantarán los pagos del Seguro Social

Según lo indica el calendario de pagos, los siguientes meses también se cobrarán por adelantado