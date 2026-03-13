Durante décadas se pensó a las yemas de huevo como uno de los alimentos más peligrosos para el colesterol. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas muestran que la relación entre comer huevos y aumentar el colesterol en sangre no es tan directa como se creía. Un artículo reciente publicado por National Geographic explica que la ciencia nutricional ha cambiado su perspectiva sobre el colesterol alimentario. Los estudios actuales indican que el colesterol presente en los alimentos no es el principal responsable del colesterol elevado en la sangre. Desde la década de 1960, las guías alimentarias recomendaban limitar el consumo de colesterol a 300 miligramos por día. El huevo, al contener una cantidad elevada de colesterol gracias a su yema, se consideró un alimento que debía evitarse. Sin embargo, esa recomendación se eliminó en 2016, después de que numerosos estudios científicos no encontraran una relación sólida entre el colesterol dietario y el riesgo de enfermedad cardíaca. Los especialistas señalan que el mayor impacto en el colesterol sanguíneo proviene en realidad de las grasas saturadas, no del colesterol que se encuentra en los alimentos. Entre los alimentos que más contribuyen a elevar el colesterol se destacan: Estas grasas afectan la capacidad del hígado para eliminar el colesterol del organismo, lo que puede aumentar el riesgo cardiovascular. Investigaciones recientes muestran resultados que contradicen las creencias tradicionales. Un estudio citado por National Geographic indicó que comer dos huevos por día dentro de una dieta baja en grasas saturadas puede incluso reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. Esto demuestra que el impacto del huevo depende en gran medida del contexto general de la dieta. Por ejemplo, no es lo mismo consumir huevos con verduras o alimentos ricos en fibra que hacerlo junto con grandes cantidades de mantequilla o carnes procesadas. Los expertos también advierten que eliminar la yema puede significar perder una gran cantidad de nutrientes importantes. De hecho, la mayor parte de los beneficios nutricionales del huevo se encuentran en esa parte. Entre los nutrientes presentes en la yema se destacan: Las recomendaciones actuales indican que los adultos sanos pueden consumir entre uno y dos huevos por día dentro de una dieta equilibrada. Sin embargo, es importante destacar que los expertos recuerdan que cada organismo responde de manera diferente al colesterol debido a factores como la genética y el estilo de vida.