Este encuentro, se enmarca dentro de los acuerdos de cooperación que llevan adelante China y Uruguay, dijo en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

El canciller también anunció que el presidente de la República “visitará China en los próximos meses”.

En este viaje, el presidente será acompañado de varios empresarios y políticos, donde se firmarán más acuerdos comerciales y de cooperación, afianzando así las relaciones bilaterales.

El cuidado del medio ambiente y el deporte, fueron dos temas que estuvieron sobre la mesa, en ma reunión que se llevó adelante hace pocas horas.