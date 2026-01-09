El mandatario indicó que no habló aún con la presidenta interina Delcy Rodríguez, pero al ser consultado sobre la captura de Nicolás Maduro, dijo: “en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí, sino es lo mismo pero con otro color”.

Luego agregó: “¿Tu te imaginas a cada uno de los países o de los gobernantes de los países salir a condenar a todos los regímenes que no nos gustan? No es lo que corresponde a un presidente”.

El presidente también remarcó que ya hablo “más de 15 veces”, sobre si condenaba o no el régimen de Nicolás Maduro.

Respecto a la conversación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo en Colombia, Gustavo Petro, Orsi dijo que “siempre es bueno que se dialogue”.

“Me asustan las otras señales, que de repente mañana te levantás y te encontrás con otra”, agregó sobre Trump.

“Tenemos que acostumbrarnos a darnos cuenta que el mundo cambió y que los líderes del mundo son otros. Ya no es lo de antes. Este es el mundo que nos toca vivir”, dijo.

Respecto al rol de los organismos internacionales, Yamandú orsi dijo que “están pulverizados, el derecho internacional está pulverizado. Tuve la suerte de asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas y escuché los discursos. Hagan un repaso de esos discursos y nos vamos a dar cuenta que es otro mundo”.