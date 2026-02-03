Los acuerdos que firmó Orsi servirán para aumentar la cooperación en los aspectos comerciales, ambientales, industriales, pesquero, aviario, del manejo de emergencias y de propiedad intelectual, entre otros, explicó el canciller Mario Lubetkin.

El canciller adelantó que el próximo paquete de acuerdos se firmará antes de culminar la visita en Shangái esta semana sobre innovación, ciencia y tecnología.

Tras la reunión entre Orsi y Xi, las delegaciones oficiales de los dos países firmaron varios memorandos de entendimiento en diferentes áreas dirigidas a:

✔ Promoción de inversión y cooperación industrial, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China.

✔ Fortalecimiento de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, entre la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento de Uruguay y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China.

✔ Cooperación ambiental, entre el Ministerio de Ambiente uruguayo y el Ministerio de Ecología y Ambiente de China.

✔ Gestión sostenible de los recursos pesqueros, entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) uruguayo y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China.

✔ Profundización de la cooperación bilateral para facilitar el comercio, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y el Ministerio de Comercio de China.

✔ Inspección, cuarentena e inocuidad alimentaria para la importación y exportación de carne aviar, entre el MGAP y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China.

✔ Impulso a la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global, entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional de Uruguay y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de China.

✔ Cooperación en gestión de emergencias, entre el Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay y el Ministerio de Gestión de Emergencias de China.

✔ Cooperación en el campo de la propiedad intelectual, entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay y la Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China.

✔ Promoción conjunta de la cooperación y la difusión entre medios de comunicación y Think Tanks del Sur Global, entre la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de Uruguay y la Agencia de Noticias Xinhua, así como otro con el grupo de medios de China.

✔ Cooperación en materia de promoción comercial e inversiones, entre la Agencia de Promoción de Inversiones, Exportaciones y Marca País Uruguay XXI y el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional.

Asimismo, en la oportunidad, el MGAP de Uruguay y la Administración General de Aduanas de China firmaron un protocolo sobre los requisitos de inspección, cuarentena e inocuidad alimentara para la importación y exportación de carne aviar.

Además, las autoridades anunciaron varios acuerdos en los que se avanza:

✔ Dos memorandos de entendimiento que involucran a la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento de Uruguay y al Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, relativos al programa de intercambio de jóvenes científicos y el fortalecimiento del Laboratorio Conjunto en Soja.

✔ Dos protocolos entre el MGAP y la Administración General de Aduanas de China sobre exportaciones de cálculos biliares bovinos y nueces pecanas.

✔ Un acuerdo entre el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y la Agencia de Noticias Xinhua para el intercambio de noticias y un memorando de entendimiento entre de ese servicio de Uruguay y grupos de medios de China en materia de cooperación.

✔ Un acuerdo entre Antel y el grupo de medios de China para distribución de canales.