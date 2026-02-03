En esta noticia Varios acuerdos de cooperación

Desde 2013 China es el principal socio comercial de Uruguay, su mayor destino de exportación y un comprador clave de productos agrícolas como la soja y la carne. Por esta razón, uno de los objetivos de la misión que encabeza Orsi es profundizar los lazos en el campo comercial ya existente, pero también avanzar en nuevas áreas, como la tecnología, la innovación y la logística.

China y Uruguay “buscarán aumentar y diversificar su comercio bilateral”, afirmó Orsi durante la reunión, y aseguró que ambos países apoyan un “sistema de comercio internacional basado en normas”.

En tanto, Xi abogó por un “mundo multipolar equitativo y ordenado” frente al “acoso unilateral”, durante su reunión en Pekín con Orsi, quien advirtió de un escenario global “desafiante”.

“La situación internacional está plagada de turbulencias entrelazadas y el acoso unilateral se está intensificando”, dijo el mandatario chino en una aparente alusión a Washington durante el encuentro con Orsi en el Gran Salón del Pueblo, según la cadena estatal CCTV.

China “está dispuesta a fortalecer la solidaridad y la cooperación con Uruguay en el sur global, promover conjuntamente un mundo multipolar equitativo y ordenado y una globalización económica inclusiva”, afirmó.

El gobierno de Pekín “apoya a los países de América Latina y el Caribe en la salvaguarda de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo”.

El comunicado final de la reunión que sellaron Yamandú Orsi y Xi Jinping expresa la profundización de un largo recorrido de las relaciones entre Uruguay y China adecuado a la nueva fase que vivimos en el mundo, señaló el canciller Mario Lubetkin.

Los acuerdos que firmaron servirán para aumentar la cooperación en los aspectos comerciales, ambientales, industriales, pesquero, aviario, del manejo de emergencias y de propiedad intelectual, entre otros aspectos, explicó Lubetkin.

El canciller dijo que el próximo paquete de acuerdos que firmará Orsi antes de culminar su visita a Shangai será sobre innovación, ciencia y tecnología.