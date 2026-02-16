El gobierno trabaja en una serie de cambios al régimen vigente que incluirán ajustes en el criterio de retiro, aunque sin reinstalar la jubilación automática a los 60 años, explicó el coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, Hugo Bai. El economista confirmó que la edad jubilatoria es uno de los puntos centrales del documento final que el Poder Ejecutivo espera recibir en el segundo trimestre del año. Bai explicó que existen compromisos asumidos para introducir modificaciones. “La edad de jubilación (hoy en 65 años) no es algo que esté escrito en piedra”, afirmó en declaraciones a Radio Sarandí. El experto hizo énfasis en que el gobierno no planea regresar automáticamente a los 60 años. “No está previsto que, por lo menos como gobierno, planteemos volver a los 60 años de edad en las condiciones que estaban previstas en la Ley 16.713”, explicó. Como contrapartida, la idea es contemplar las desigualdades con las que las personas llegan al momento del retiro. “No todos llegamos de la misma manera a esos 60 o 65 años. Hay temas de desgaste físico, oportunidades de mantenerse activos en el mercado laboral y diferentes expectativas de vida”, señaló. Bai explicó que varios estudios utilizados por la Comisión de Diálogo Social muestran que los sectores de mayores ingresos viven más que los de menores ingresos. “El tema es no tratar por igual a situaciones que son notoriamente desiguales”, sostuvo. Por esta razón, la idea es revisar el “aumento de la edad de retiro al barrer” establecido en la reforma anterior –durante el gobierno de Luis Lacalle Pou- para generar alternativas que permitan a los sectores más vulnerables retirarse antes, al tiempo que se mantengan incentivos para quienes puedan y deseen continuar trabajando más tiempo. El gobierno prevé recibir el documento final el 30 de abril, aunque existe la posibilidad de una prórroga de 45 días prevista por decreto. “Estamos trabajando para intentar cumplir con ese plazo porque nos parece estratégico que el Ejecutivo tome esto como insumo para ejecutar cuanto antes los proyectos de ley”, explicó Bai. El experto explicó que durante el segundo trimestre del año “con toda seguridad vamos a estar concluyendo esta etapa”. A diferencia de la comisión de expertos que elaboró la reforma de 2023, este ámbito no funciona por votación, sino por búsqueda de consensos. Por eso, este documento final buscará reflejar este tipo de acuerdos, señaló. Bai reconoció que no todos los partidos con representación parlamentaria integran la Comisión de Diálogo Social, lo que obligará a alcanzar mayorías cuando el proyecto de ley llegue al Parlamento. “Creo que los cambios en los que estamos pensando van a concitar un apoyo más amplio. Hay aspectos sobre los que el Uruguay tiene que avanzar y sobre los que había acuerdos que trascendían a un solo partido político”, afirmó.