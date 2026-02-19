Sabre, la multinacional de software y tecnología con sede regional en Montevideo y una planta de más de 900 empleados en Zonamérica, comunicó en las últimas horas una reducción masiva de personal que en primera instancia alcanzaría entre 150 y 200 trabajadores, y no descartó nuevas desvinculaciones la semana próxima. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no recibió ninguna notificación formal sobre la medida. La comunicación se realizó mediante un video enviado desde Dallas por el CEO de la compañía. En el mensaje, la empresa afirmó que sus balances son “buenos”, pero que, frente a un escenario internacional inestable y con una mirada puesta en la competitividad futura, se optó por una reestructuración para reducir costos. Fuentes vinculadas a Zona América, indicaron que los empleados en Uruguay trabajan mayoritariamente a distancia; quienes sean despedidos serán citados presencialmente a las oficinas para formalizar las desvinculaciones. No es la primera vez que Saber recorta personal en Uruguay: en 2023 la empresa despidió cerca de 200 trabajadores en la planta local. La firma también anunció recientemente recortes en otras filiales, incluida Polonia, y mantendrá operaciones en la India como parte de su estrategia global de reducción de costos y búsqueda de competitividad salarial. El centro de capacidades global y la sede regional para América Latina y el Caribe de Sabre, ubicados en Montevideo desde 2004, desarrollan tareas de infraestructura tecnológica, desarrollo de productos, análisis de datos, soporte a clientes y servicios comerciales y financieros para aerolíneas, hoteles y agencias de viajes. La sede uruguaya ocupa más de 5.000 metros cuadrados y emplea a más de 900 personas en múltiples áreas operativas y técnicas. Ni el Ministerio de Trabajo, ni la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) —de la que Saber forma parte— habían recibido o emitida comunicaciones oficiales sobre el anuncio. Tampoco hubo pronunciamiento público de la empresa en Uruguay que detalle los criterios de selección, el cronograma de desvinculaciones, las indemnizaciones o los planos de recolocación y apoyo para el personal afectado. Analistas del mercado laboral advierten que despidos masivos en empresas tecnológicas con alta concentración de personal en servicios exportables pueden generar efectos locales relevantes: pérdida de puestos calificados, incremento de la oferta de profesionales en áreas específicas y presión sobre servicios públicos de empleo.