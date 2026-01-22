Esta convocatoria se produce en un contexto de críticas de la oposición por la destitución de directores departamentales del MGAP en San José, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro y Maldonado, quienes accedieron a sus cargos a través de concursos. Además, se suma el detonante de que varios de esos departamentos enfrentan un preocupante déficit hídrico.

La oposición quiere conocer los criterios utilizados para estos cambios y de analizar el rumbo general del ministerio, así como la situación del sector agropecuario.

Fuente: MGAP

Este llamado fue planteado por el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, quien también quiere discutir varios aspectos vinculados a la política agropecuaria, el relacionamiento con los productores y las prioridades del ministerio para 2026.

El MGAP resolvió no renovar seis direcciones departamentales en el interior del país, una decisión política comunicada en diciembre de 2025 y que comenzará a aplicarse entre marzo y abril de 2026.

El senador Da Silva tiene la “sospecha” de que los funcionarios removidos “van a ser sustituidos por amigotes políticos de Fratti, punteros del Frente Amplio. Tenemos algún nombre que anda dando vueltas por ahí, lo que a nuestro juicio cambia el eje de lo que debería ser la política campera”.