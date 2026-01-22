Esta convocatoria se produce en un contexto de críticas de la oposición por la destitución de directores departamentales del MGAP en San José, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro y Maldonado, quienes accedieron a sus cargos a través de concursos. Además, se suma el detonante de que varios de esos departamentos enfrentan un preocupante déficit hídrico.
La oposición quiere conocer los criterios utilizados para estos cambios y de analizar el rumbo general del ministerio, así como la situación del sector agropecuario.
Este llamado fue planteado por el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, quien también quiere discutir varios aspectos vinculados a la política agropecuaria, el relacionamiento con los productores y las prioridades del ministerio para 2026.
El MGAP resolvió no renovar seis direcciones departamentales en el interior del país, una decisión política comunicada en diciembre de 2025 y que comenzará a aplicarse entre marzo y abril de 2026.
El senador Da Silva tiene la “sospecha” de que los funcionarios removidos “van a ser sustituidos por amigotes políticos de Fratti, punteros del Frente Amplio. Tenemos algún nombre que anda dando vueltas por ahí, lo que a nuestro juicio cambia el eje de lo que debería ser la política campera”.