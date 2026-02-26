Casi el 49% de los encuestados señaló la inseguridad entre los dos principales temas que afectan al país y en segundo lugar aparece el desempleo, con un 30%, mientras que la situación económica concentra 19% de las preocupaciones, según el sistema regular de opinión pública de Equipos Consultores. En un tercer escalón se ubican la educación (12%) y los problemas sociales (11%). Luego aparecen la droga (8%), el gobierno (6%), la actitud de la gente (6%), la política (5%) y la salud (5%), según esta encuesta difundida anoche por Canal 10. El análisis histórico muestra que la inseguridad encabeza las preocupaciones ciudadanas desde hace más de una década con la única interrupción registrada durante la pandemia, cuando el coronavirus desplazó pasó a ser el protagonista del debate público. La preocupación por la inseguridad, que se ubica en un 49%) es idéntica a la registrada en el año 2015, al inicio del segundo mandato del entonces presidente Tabaré Vázquez. Este guarismo también se ubica por debajo del pico de 70% registrado en 2019 y es menor al 60% que marcó en 2024. En 2020, el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou, el número había descendido a 45%. Esto, de acuerdo con el trabajo de la consultora, revela que la preocupación por la seguridad suele incrementarse en años electorales y moderarse durante el primer año de gestión de los gobiernos entrantes. El desempleo se consolidó como la segunda preocupación de la ciudadanía a lo largo de la última década. En 2019 había alcanzado un 43% y en 2020 se ubicó en 39%, en pleno impacto de la crisis sanitaria. En tanto, la situación económica osciló con mayor intensidad en los años de pandemia, cuando las restricciones y la caída de la actividad impulsaron su peso relativo en la agenda pública. En 2025, ambas variables se mantuvieron en niveles similares a los de 2024. Por otra parte, en el último quinquenio las referencias a la “droga” y a “problemas sociales”, que solían ser respuestas marginales, han aumentado a niveles cercanos al 10% de las menciones.