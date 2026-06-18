La Corte Electoral sumó la huella dactilar a los requisitos para adherir a las iniciativas de democracia directa, como plebiscitos. Este nuevo requisito se agrega a los ya solicitados como el nombre, la credencial cívica y la firma de la persona.

El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, explicó que la decisión del organismo rector de las elecciones fue tomada en el mes de marzo que modificó la reglamentación anterior que estaba vigente.

“La finalidad fue procurar dar mayores garantías a los adherentes, sobre todo, tratando de evitar el descarte que antes se producía por la discordancia entre la firma estampada en la papeleta y la que consta en los registros de la Corte”, aseguró en declaraciones a Canal 10.

Garchitorena explicó que la Corte Electoral tomó como antecedente la disposición que rige para la promoción del recurso de referéndum contra las leyes.

Desde la Corte Electoral, se indicó que el organismo no tiene conocimiento de que haya procesos actualmente de recolección de firmas para plebiscitos hasta que se presentan para su verificación.

Garchitorena afirmó que hay iniciativas que se presentan previamente para que se determine si están acordes a la normativa y se somete el diseño de la papeleta a consideración.

Llegado el caso, explicó el jerarca, de que se presenten firmas aduciendo que se recolectaron antes del mes de marzo de 2026, la Corte Electoral analizará y tomará una decisión al respecto.

Las firmas contra la planta de HIF Global

El movimiento Paysandú Soberano UPM 2 No, que se opone a la construcción de la planta de hidrógeno verde de la multinacional HIF Global en ese departamento, presentó una nota en la sede de la Corte Electoral de Montevideo para conocer cómo sería el procedimiento bajo el nuevo reglamento.

Este movimiento entregó más de 17 mil firmas el pasado miércoles a la Junta Departamental de Paysandú.

Los responsables de la campaña de recolección consideran que no existe forma de que la Corte Electoral pueda decir que nuestras firmas están dentro de esta resolución, debido a que el proceso de recolección se inició en mayo de 2025 y, hasta esta semana, no conocían estos nuevos requisitos.

En forma paralela, la Intersocial Paysandú –integrada por organizaciones sociales, colectivos ambientales, sindicatos e integrantes de la Universidad de la República- también reunieron unas 15 mil firmas contra la instalación de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú.

La Intersocial Paysandú, entre otras cosas, busca declarar como área protegida los padrones en los que, inicialmente, se proyectaba instalar la planta de la multinacional HIF Global, a orillas del Río Uruguay.