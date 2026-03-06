Los senadores de la Coalición Republicana resolvieron este jueves interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, en una movida que busca forzar explicaciones públicas sobre el estado de la seguridad en el país. La decisión fue impulsada por el senador colorado Pedro Bordaberry, quien advirtió que la inseguridad alcanzó “niveles en el Uruguay que no se aguantan más”. Bordaberry criticó con dureza la gestión del Ministerio del Interior y acusó al gobierno de inmovilismo y falta de sentido de urgencia. Señaló que el Frente Amplio está considerando hace un año sin un plan de seguridad concreto y que la estrategia oficial —según su diagnóstico— consiste únicamente en “construir un plan” en lugar de aplicar inmediatas. “Un ministro del Interior tiene que liderar el combate contra los delincuentes”, afirmó. La interpelación se centrará en cinco ejes temáticos: Plan Nacional de Seguridad Pública; crimen organizado, homicidios y control territorial; delitos contra la propiedad, ciberdelitos y nuevas modalidades criminales; sistema penitenciario, rehabilitación y gobernanza carcelaria; y recursos humanos, gestión institucional y reformas normativas. Los senadores pretenden que el titular explique medidas, plazos y recursos frente a cada uno de esos puntos. El senador nacionalista Javier García se sumó a las críticas y sostuvo que el gobierno está “desconectado de la realidad”, aportando mayor peso a la versión opositora de que las respuestas al aumento de la criminalidad son insuficientes. García recordó que la oposición presentó propuestas concretas en los diálogos convocados por el Ejecutivo y reclamó que esas contribuciones fueran tomadas en cuenta. La convocatoria a sala busca, además de interpelar, obligar al Ejecutivo a pasar de las discusiones a acciones concretas, según los impulsores de la medida. La oposición reclama claridad sobre la implementación de políticas de control territorial, el combate al crimen organizado y reformas en el sistema penitenciario para reducir la reincidencia.