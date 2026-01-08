La moción fue presentada por el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, para que el ministro Negro informe sobre el estado actual de la seguridad pública y presente cifras de la evolución de los delitos.

Esta iniciativa fue acompañada por el diputado blanco Sebastián Andújar, el diputado colorado, Walter Verri, el senador blanco Sebastián da Silva y el senador colorado Pedro Bordaberry.

Abdala planteó que el ministro “será consultado sobre la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos”.

Además, se le consultará sobre la elaboración de un plan de seguridad y “las eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal, a la luz de recientes manifestaciones formuladas por voceros del gobierno”.

En su intervención, Abdala señaló que el llamado al ministro está “reforzado y potenciado por las circunstancias de los últimos días, que se ha producido una suerte de escalada de la violencia; llevamos nueve homicidios en lo que va del año, cuando van siete días de 2026. La última semana de diciembre también implicó una pequeña ola de homicidios, en cuanto se produjeron seis homicidios en el curso de 48 horas”.

El diputado blanco dijo que la convocatoria será provechosa para “poder despejar las dudas o las señales, a nuestro juicio algo contradictorias, que se han emitido con relación a la voluntad del Poder Ejecutivo, en relación a distintas iniciativas”.