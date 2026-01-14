El gobierno abrió un espacio de intercambio con el PIT CNT para estudiar a los alcances del acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea que genera cierto recelo en la central sindical. Las autoridades manifestaron a la central obrera su intención de que en febrero se anuncien mejoras en los apoyos para la industria automotriz, uno de los sectores que podría verse en dificultades una vez firmado el acuerdo.

La vicecanciller Valeria Csukasi se reunió ayer martes durante una hora en el Palacio Santos con el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales y de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, Danilo Dárdano, y con el secretario de Relaciones Internacionales de la central sindical, José Olivera.

En la reunión Csukasi adelantó que en el mes de febrero el gobierno realizará un evento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde el organismo presentará sus conclusiones respecto a los posibles impactos en Uruguay del acuerdo, explicó Dárdano.

Las tierras raras son un factor clave para la industria automotriz. Foto: Archivo Cronista México.

Las conclusiones del BID serán utilizadas como insumos en una serie de encuentros de análisis entre representantes del gobierno, el PIT CNT y la academia.

La reunión con Csukasi se realizó a pedido de la central sindical, que quiere conocer “la letra chica” del acuerdo y que percibe, en un primer análisis que se beneficiará solamente el sector agroexportador y no el manufacturero.

En el sector industrial uruguayo se desempeñan unas 130 mil personas de manera formal a la que se suman otras 120 mil que lo hacen o de manera informal o en empleos indirectamente vinculados a las manufacturas.