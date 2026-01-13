El PIT CNT considera que el acuerdo de libre comercio que firmarán el próximo sábado 17 el Mercosur y la Unión Europea requiere planificación económica y políticas de Estado con el apoyo de todos los partidos políticos y sectores sociales en el entendido que este tipo de entendimientos favorecen al sector agroexportador en detrimento del manufacturero.

El año pasado la industria sufrió la pérdida de empleos. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 desaparecieron 3 mil puestos de trabajo formales en la industria manufacturera. Por este motivo, este sector requiere protección, ya que atraviesa una situación compleja, señaló Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales y de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines.

“No tenemos la letra chica todavía pero nos preocupa que empresas europeas, por ejemplo, puedan competir en igualdad de condiciones en las compras del Estado con una pequeña o mediana empresa uruguaya en las licitaciones a las que se llame en el sector público”, señaló Dárdano.

El secretario de Relaciones Internacionales de la central sindical, José Olivera, aseguró que “este acuerdo no tiene nada que ver con lo que se empezó a negociar en 1999, solamente pone en práctica un componente de los tres que lo conformaban, porque aquí no está el componente político, aquí no está el componente de cooperación, sino simplemente el componente comercial”.

Por este motivo, una delegación sindical se reunirá este con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.

En el sector industrial uruguayo se desempeñan 130 mil personas y si se suman empleos indirectos e informales se llega a que unas 250 mil están vinculadas al rubro manufacturero. “Sin un TLC con Europa, ya estamos complicados”, sostuvo Dárdano.