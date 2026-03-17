El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció que hoy el gobierno presentará en el Parlamento los primeros lineamientos de un proyecto de Ley de Competitividad e Innovación destinado a mejorar el clima de negocios y atraer inversiones. “El corazón de esa ley es la facilitación de comercio e inserción de la actividad empresarial en Uruguay”, dijo Oddone durante la presentación de una encuesta realizada entre el instituto Uruguay XXI y la consultora PricewaterhouseCoopers dirigida a empresas de origen estadounidense instaladas en Uruguay. El ministro señaló que esta iniciativa será “compleja y amplia”, porque tocará “varios intereses” y que, según adelantó, probablemente genere un fuerte debate político. Oddone subrayó que el peso del sector privado es determinante en la economía local. “El 70% de la inversión en Uruguay es privada y una parte importante de esa inversión viene del exterior”, señaló. Destacó la importancia de contar con reglas claras y procesos más ágiles para atraer nuevos proyectos. Uno de los principales problemas identificados por el gobierno es la burocracia y los tiempos administrativos. “La principal restricción para invertir es la velocidad de los trámites. Esto es una obsesión para este gobierno”, afirmó el ministro, quien remarcó que la futura normativa buscará simplificar procesos y reducir cargas burocráticas. Oddone sostuvo que este proyecto incluirá mecanismos para desarrollar sistemas de ventanillas únicas y mejorar la coordinación entre organismos públicos. “Si no estamos en condiciones de un desarrollo potente de ventanillas únicas y de simplificación de un montón de trabas burocráticas que hacen que la redundancia de la presentación de documentación y varios lugares donde hay que interactuar es una barrera para la inversión”, advirtió. La iniciativa formará parte de un conjunto de reformas microeconómicas orientadas a mejorar la competitividad del país. “No es el capítulo macroeconómico el que va a mejorar la competitividad. No es el tipo de cambio el que va a mejorar la competitividad de Uruguay y por tanto es indispensable que trabajemos en reformas micro”, afirmó. El jerarca adelantó además que las modificaciones estarán articuladas “en un proyecto de ley complejo y amplio, que tocará varios intereses. Será seguramente objeto de polémica. Esperemos que el Parlamento acompañe”, sostuvo. Esta iniciativa forma parte de los compromisos anunciados por el presidente Yamandú Orsi en su discurso ante la Asamblea General, cuando adelantó que el gobierno enviará al Parlamento una ley orientada a modernizar el esquema de promoción de inversiones y fortalecer la competitividad del país.