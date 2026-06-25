En esta noticia Fortalezas por estado

México está de moda y no solo por el Mundial de Futbol, pues la American Chamber of Commerce (AmCham) asegura que el norte del país tiene el potencial para convertirse en una de las regiones fronterizas más competitivas del mundo.

CFE

Durante el Conversatorio Energético “Mercado Energético Binacional”, Carlos Daniel Fernández, presidente del Task Force de Energía de AMCHAM Noroeste, señaló que el norte del país tiene las condiciones para consolidarse como una de las regiones fronterizas más competitivas a nivel global.

“Para ello, es clave construir sinergias aprovechando los recursos locales en una estrategia efectiva de la región integrada, con esfuerzos combinados entre el sector público y privado. Así la región puede asegurar una transición privilegiando la seguridad energética que demandan la industria y las inversiones presentes y futuras”, afirmó.

En el conversatorio participaron representantes de los gobiernos de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como empresarios locales, para analizar el futuro del mercado energético de la frontera norte, revisando sus fortalezas, oportunidades y cuellos de botella.

Los especialistas coinciden que México enfrentará una alta demanda energética, a partir del desarrollo industrial y la llegada de sectores como el de semiconductores y centros de datos.

“Hacer equipo es el objetivo que compartimos AMCHAM y los tres estados. Gracias a las aportaciones en este Task Force de Energía, convertimos conocimiento y experiencia en incidencia que impulsa el crecimiento y la competitividad”, expresó Benjamín Suárez, líder de AMCHAM Noroeste.

Fortalezas por estado

Cada entidad participante en el conversatorio destacó los grandes proyectos de energía para detonar su potencial. Por una parte Kurt Honold Morales, secretario de Economía e Innovación de Baja California, destacó los proyectos de infraestructura vinculados al suministro de gas natural en el estado, entre ellos la ampliación del gasoducto Rosarito, Centauro del Norte, Energía Costa Azul y los proyectos relacionados con el Centro Energético Mesa Andrade y Punta Colonet.

“Contar con energía suficiente, confiable y competitiva es indispensable para sostener la actividad industrial, atraer inversión y generar mejores condiciones para el crecimiento económico. El reto es avanzar con planeación, coordinación y proyectos que respondan a las necesidades reales del Estado”, afirmó.

En su participación, Francisco Acuña, presidente honorario del Consejo para el Desarrollo Sostenible (Codeso) del Gobierno de Sonora, presentó los avances del Plan Sonora en materia de generación solar, con el proyecto de Puerto Peñasco como referencia para la integración energética regional y su potencial de exportación hacia Estados Unidos.

Este proyecto prevé inversiones por u$s 1,479 millones y una capacidad instalada de mil megawatts (MW).

“No es nada más cómo exportamos electricidad. Lo que queremos es crear una matriz de una región donde vamos a usar energía de la región con insumos de la región: baterías, por ejemplo, que son estratégicas para los países; minerales estratégicos, que todos los estados de la frontera los tenemos”, expresó.

En su intervención Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, destacó la capacidad energética con la que cuenta el estado para acompañar el crecimiento de la demanda industrial, así como la creación de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético como un mecanismo de coordinación estratégica con las dependencias federales.

“Chihuahua produce poco más de 4 mil 600 megawatts de energía, de los cuales el 70% se aprovecha dentro del estado. Nuestro enfoque está en fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución para seguir impulsando el desarrollo industrial, la atracción de inversiones y la competitividad de la entidad”, señaló.