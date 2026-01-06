En esta noticia Devoluciones del Fonasa

Los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, comparecerán este miércoles ante la Comisión Permanente del Parlamento para dar brindar explicaciones de las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo en el cálculo de las devoluciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La intención es que la sesión comience a las 9.30 de la mañana y se voten varias venias y la moción para que horas más tarde, sobre la hora 14, comparezcan Oddone y Lustemberg. En medio de estos dos temas, la idea del Frente Amplio es abordar una declaración sobre la crisis desatada en Venezuela tras la intervención de tropas estadounidenses ese país.

La idea del oficialismo es lograr una declaración que rechace la intervención militar en Venezuela y reafirme el respeto al derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas. También quiere plantear que América Latina y el Caribe es una “zona de paz y libre de armas nucleares” en consonancia con la posición de consenso de la región.

La convocatoria fue impulsada por legisladores de la oposición, entre ellos el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, quien cuestionó el alcance de la medida. “Cuando se altera lo que siempre se devolvió, hay que dar explicaciones. No es un simple tecnicismo, es un cambio de derechos”, sostuvo el legislador.

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el cálculo vigente presenta “errores de diseño” que subestiman el costo real del sistema.

Por un lado, asume que todos los beneficiarios estuvieron cubiertos desde su nacimiento, cuando la mayoría se incorporó recién tras la reforma de la salud de 2008.

Por otra parte, supone que todas las personas viven exactamente hasta la edad promedio de expectativa de vida, sin contemplar la variabilidad real ni el tramo de mayor gasto sanitario.