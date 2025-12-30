“En ningún país, ninguno, que tiene un sistema nacional integrado, con cobertura universal, como creemos nosotros, con un Fondo Nacional de Recursos (FNR), que cubre patologías y fármacos de alto precio, se devuelve”, dijo Lustemberg.

“Mi deber es garantizar la máxima capacidad de atención y que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) precisa de más recursos, porque tenemos cerca de 300 prestaciones que no están incluidas y esto ya lleva años”, sostuvo la ministra.

Aseguró en que “no se trata de un aumento, sino que hay un ajuste, que es necesario, porque ningún país que tenga un sistema nacional integrado con cobertura universal como tenemos nosotros, con un Fondo Nacional de Recursos que cubre patologías y fármacos de alto costo, donde se devuelven recursos y es un sistema que es solidario, no haría eso, porque esto va a permitir que tengamos más recursos”.

Patricia-Bueno-Fregenal.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el ajuste se centra en la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del SNIS, un indicador clave que representa el costo promedio que le insume al sistema brindar cobertura a una persona a lo largo de toda su vida y que se utiliza como referencia para determinar si corresponde o no una devolución de aportes.

Para el equipo económico estas modificaciones implican una corrección metodológica que busca subsanar errores de diseño vigentes desde que se implementó el mecanismo de devolución en 2012.

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, señaló que el ajuste no tiene un objetivo fiscal y que la reducción de devoluciones, estimada entre 70 y 80 millones de dólares, cubre solo una parte menor del déficit del Fonasa, que hoy se financia a través de Rentas Generales.