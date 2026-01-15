En esta noticia “Oportunidades concretas”

Para la gremial este acuerdo se produce en “un contexto global cada vez más exigente, que demanda competitividad, sostenibilidad y una apertura inteligente de las economías”. Por esta razón, la Federación Rural considera que el acuerdo “es bueno”, porque puede llegar a ser una herramienta clave para potenciar el crecimiento y la proyección internacional del país.

La gremial sostuvo que el campo cuenta con “fortalezas consolidadas” que lo colocan en una situación favorable para aprovechar las oportunidades que traigan este acuerdo. Entre ellos se destacan la trazabilidad total de la producción, los sistemas pastoriles de baja huella ambiental, el bienestar animal reconocido a nivel internacional y una institucionalidad sólida que brinda garantías a los mercados más exigentes.

A través de un comnicado, la Federación Rural destacó que estas condiciones no son circunstanciales, sino el “resultado de décadas de trabajo y compromiso de los productores”, y las diferentes políticas públicas que han permitido construir una reputación basada en la calidad, la confiabilidad y el cumplimiento de estándares sanitarios y ambientales.

En ese sentido, consideró que el acuerdo entre los dos bloques puede potenciar ese camino, ampliando el acceso a mercados y fortaleciendo la imagen del país como proveedor confiable de alimentos.

Asimismo, la Federación Rural señaló que el entendimiento “abre oportunidades concretas para ampliar mercados”, atraer inversiones, incorporar tecnología y fortalecer la generación de empleo y desarrollo, en especial en el interior del país.

En el comunicado se subraya la necesidad de tener reglas claras y previsibles, así como con una coordinación efectiva entre gobiernos, instituciones y productores.

La gremial reafirmó su disposición a colaborar técnicamente en el proceso de implementación, aportando conocimiento, datos y experiencia territorial.