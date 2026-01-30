La última edición del Radar Scanntech verificó una suba de las ventas de 3,2% entre el 20 de diciembre y el 15 de enero, a pesar de una baja de 3,4% en la llegada de turistas en comparación con el mismo período de un año atrás.

El impulso del consumo se registró básicamente en el último tramo de diciembre. En contraste, se observó una desaceleración durante el mes de enero en un contexto de condiciones climáticas menos favorables.

El desglose por zona geográfica mostró que en las localidades costeras del este el crecimiento del consumo fue más acentuado que en el promedio nacional. Se destacan las ventas en las zonas costeras de Canelones, Maldonado y Rocha.

Todos los productos analizados mostraron incrementos, aunque sobresalió con nitidez el segmento de bebidas, que experimentó un crecimiento interanual del 12,6%, consolidándose como el principal motor del consumo veraniego, especialmente en las zonas turísticas del este.

El año no empezó bien para los comercios pymes dedicados a las ventas minoristas, de acuerdo a CAME.

El relevamiento, elaborado sobre un panel superior a los 7 mil puntos de venta distribuidos en todo el país —con una muestra específica de más de 700 comercios en áreas costeras de Canelones, Maldonado y Rocha— procesó más de 30 millones de tickets mensuales y examinó más de 250 categorías de productos agrupadas en alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza.

En un contexto donde el ingreso de turistas mostró una leve retracción interanual, el departamento de Maldonado ratificó su papel estratégico como polo de consumo durante la temporada alta, sosteniendo niveles de actividad superiores al promedio nacional y reafirmando su centralidad económica en el verano uruguayo.