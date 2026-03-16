Uruguay exportó 45 toneladas de productos derivados del cannabis por un total de 2,6 millones de dólares durante 2025, a varios destinos europeos y a Brasil, según un informe del Instituto Uruguay XXI. Estas exportaciones registraron un volumen que prácticamente duplicó al registrado en 2023, año que marcó un máximo histórico con una marca de casi 26 toneladas. Este aumento se explica, en parte, por el crecimiento de los envíos de semillas, aunque las flores continúan teniendo un peso relevante dentro del comercio exterior. Gran parte de las empresas vinculadas a la industria del cannabis tienen como destino principal la exportación. Desde 2019 el sector muestra una trayectoria de crecimiento, aunque con variaciones entre volumen y valor debido a cambios en los productos comercializados y en los precios internacionales, según destaca el informe del Instituto Uruguay XXI. En 2019 se colocaron 1,69 toneladas por un valor de 3,2 millones de dólares, mientras que en 2023 las ventas externas llegaron a 25,9 toneladas por 3 millones de dólares, con predominio de flores y semillas de bajo contenido de THC. En 2025 comenzó a notarse un impulso mayor en los volúmenes, con un protagonismo creciente de las semillas dentro de la estructura exportadora. Las semillas con bajo THC fueron el principal rubro en cuanto a volumen, con poco más de 34 toneladas exportadas principalmente a Argentina, señala el informe. En 2024 las exportaciones totalizaron 17,3 toneladas, por lo que el incremento a 45 toneladas en 2025 representa un aumento significativo en la producción del sector. El informe muestra que los productos con bajo contenido de THC continúan liderando la mayor parte de las exportaciones, al tiempo que los medicamentos mantienen una participación cercana al 17% del total. Entre los principales mercados se destaca Suiza, que fue el principal comprador de flores con menos de 1% de THC, con adquisiciones de 5,6 toneladas por más de 1,1 millones de dólares. Además de sostener una demanda estable, ese país funcionó como mercado intermediario hacia otros destinos europeos. El trabajo señala que una parte significativa de las flores de cáñamo importadas por Suiza fue posteriormente reexportada hacia países como Francia, Bélgica e Italia, de acuerdo con el informe. Portugal también tuvo un papel relevante dentro del esquema exportador, aunque principalmente como plataforma logística de ingreso al mercado europeo. No obstante, durante el último año se registró un endurecimiento regulatorio y mayores controles, lo que volvió más lentos y exigentes los procesos de importación. En 2025 las exportaciones hacia Portugal fueron de 636 kilos de flores con menos de 1% de THC por un valor cercano a 813 mil dólares. Portugal funciona como hub de ingreso al mercado europeo para empresas que no cuentan con certificación, por lo que concentra operaciones de procesamiento y reempaque. Además, se registraron ventas de medicamentos por alrededor de 140 mil dólares en el período. Brasil se consolidó como el principal mercado de cannabis medicinal y uno de los destinos con mayor potencial para los productos uruguayos. Durante 2025 importó desde Uruguay 2,1 toneladas por más de 359 mil dólares, concentrando prácticamente la totalidad de los envíos de aceites y aislados de CBD con bajo contenido de THC. El informe destaca que la cercanía geográfica y la escala de la demanda brasileña permiten a Uruguay competir en mejores condiciones frente a proveedores como EEUU, Suiza, Israel o Colombia, especialmente en el segmento de productos terminados. Otro mercado importante es Alemania, uno de los principales actores globales en el comercio de flores con alto contenido de THC. Aunque las compras a Uruguay fueron relativamente pequeñas, unos 100 mil dólares, se trata de un destino estratégico por su influencia en la formación de precios y tendencias del mercado, según el trabajo de Uruguay XXI. República Checa se ubicó como el segundo mercado más importante para las flores con menos de 1% de THC, con 1.226 kilos exportados por 125 mil dólares. Si bien no alcanzó los volúmenes de Suiza, mostró una demanda sostenida y precios relativamente estables dentro del segmento europeo.