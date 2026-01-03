En esta noticia China y Brasil a la cabeza

Las exportaciones de bienes de Uruguay, incluyendo las realizadas desde zonas francas, totalizaron 13.943 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento de 5% frente al año anterior, según el último informe de Uruguay XXI.

El resultado estuvo impulsado principalmente por un mayor volumen de ventas al exterior, en un contexto de precios internacionales en general estables, con la carne bovina como el producto más destacado por el aumento de la demanda y de los precios.

La carne bovina nuevamente se consolidó como el principal producto exportado del país, con ventas por 2.680 millones de dólares, lo que representa el 20% del total y un máximo histórico.

En segundo lugar se ubicó la celulosa con ventas por 2.307 millones de dólares, lo que representó el 17% del total, pese a una caída en el valor exportado respecto al año anterior.

El tercer producto de exportación fue la soja, que alcanzó ventas cercanas a los 1.420 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 11% del total exportado en el año.

El informe de Uruguay XXI señala que en conjunto, la carne bovina, la celulosa y la soja explicaron cerca de la mitad del valor total exportado en 2025, confirmando el peso de estos rubros en las ventas externas del país.

Las exportaciones de productos lácteos alcanzaron 928 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 14%, impulsado por mejores precios y un aumento moderado de los volúmenes. Argelia y Brasil concentraron más de dos tercios de las ventas.

Por su parte, el concentrado de bebidas totalizó 753 millones de dólares, con una leve caída de 5%, asociada a menores volúmenes exportados. Guatemala, México y Brasil se mantuvieron como los principales destinos, destaca el informe.

China y Brasil a la cabeza

China se mantuvo como el principal mercado para las exportaciones de bienes uruguayos, con compras por unos 3.493 millones de dólares, lo que representó el 26% del total exportado y un crecimiento cercano al 12 % frente al año anterior. Las ventas hacia el gigante asiático estuvieron lideradas por la soja y la celulosa, seguidas por la carne bovina.

Brasil ocupó el segundo lugar entre los destinos de exportación, con colocaciones por 1.964 millones de dólares, lo que representa un 15 % del total. De todas formas, se registró una caída interanual cercana al 15%, que se debe principalmente por menores colocaciones de vehículos y de arroz.

El tercer lugar lo ocupó la Unión Europea, con exportaciones por unos 1.835 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 2% respecto a 2024. En el mercado europeo se destacó el fuerte crecimiento de las ventas de carne bovina, lo que de alguna manera compensó la caída en las exportaciones de celulosa, según el informe.