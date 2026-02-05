Tolosa se mostró “totalmente de acuerdo” en avanzar hacia la venta de viviendas en Unidades Indexadas (UI) y sostuvo que la práctica de fijar precios de inmuebles en dólares lleva a errores en las decisiones financieras de los uruguayos. “La dolarización de precios en la economía nacional está haciendo mucho daño, y en particular la dolarización en el sector inmobiliario hace aún más daño por una serie de razones”, afirmó el presidente del BCU en declaraciones a Radio Sarandí. Cuando una vivienda se ofrece en dólares se genera un “calce natural ilusorio” que lleva a las personas a creer que el ahorro para acceder a una casa debe realizarse en esa moneda. “El uruguayo, cuando ve un titular de una casa que se expresa en dólares, naturalmente es inducido a creer que la mejor moneda para ahorrar para esa inversión es en dólares”, dijo el jerarca quien insiste en desdolarizar la economía para dar mayor previsibilidad a las empresas. “La inflación en dólares en el sector inmobiliario ha sido espectacular (…) Una casa ha subido 10 veces de valor en promedio medida en dólares en los últimos 40 años, y cuatro veces en los últimos 20 años”, señaló. Por esa razón, recordó que los retornos del ahorro en dólares han sido históricamente bajos, lo que deriva en una pérdida sostenida de poder adquisitivo. “Cuando uno ahorra en dólares con los magros retornos que obtiene, ve perder poder adquisitivo de una forma muy significativa”, dijo el presidente del BCU. Tolosa subrayó que este problema puede evitar, ya que los costos reales de construcción no están atados al dólar, sino a variables domésticas. “Al final, los costos de construir una casa dependen de lo que pase con la evolución del salario real y con la inflación en Uruguay”, explicó. El jerarca fue consultado sobre la propuesta de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción de avanzar hacia transacciones inmobiliarias en Unidades Indexadas y la respuesta fue contundente: “Estamos totalmente de acuerdo con ese tipo de iniciativa”.