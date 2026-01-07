El ministro fue cuidadoso con la posibilidad de declarar una nueva emergencia agropecuaria, al tiempo que anunció que desde la cartera se convocó a un comité especial para analizar las medidas a tomar ante la falta de agua en los campos.

Fratti explicó que el déficit hídrico afecta específicamente algunas zonas del país, en departamentos como Canelones, Maldonado, San José y parte de Rocha, que se encuentran al sur del río Negro. Por ello, el Ministerio de Ganadería decidió reunir este miércoles, a un comité especial para decidir los próximos pasos.

Un factor crítico para el mercado interno es la sequía que acecha al país.

En el MGAP han recibido la inquietud de productores ganaderos, granjeros y gremiales que sufren esta escasez de agua. Fratti señaló que durante esta semana, reunirán la información recibida y los datos para decidir a donde atacar primero. En opinión del ministro la emergencia agropecuaria no se puede decretar “al voleo”.

“Hay zonas que están con déficit hídrico, cosa que en verano es normal, pero hay otras que están con crisis hídrica, que es cuando empieza a faltar el agua tanto para los animales como para los seres humanos”, afirmó.

El ministro dijo que no ve la posibilidad de utilizar el Fondo Agropecuario de Emergencia porque “lo recibimos con cero pesos en caja y con deudas hasta el 2027”.