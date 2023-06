El unicornio dLocal en la mira de la Justicia: hay u$s 400 millones en juego

El primer unicornio uruguayo está pasando uno de sus peores momentos. La semana pasada, la empresa dLocal fue denunciada por el fiscal Guillermo Marijuan a la vez la jueza encargada del caso, María Eugenia Capuchetti, instruyó al fiscal Ramiro González para que prosiga con la investigación por supuestos movimientos de lavado de dinero. Actualmente, la causa se encuentra radicada en el tribunal Criminal y Correccional Federal N.º 5 de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Marijuán acusa a la compañía por fuga divisas. Si bien existe un secreto de sumario sobre la causa, se estima que se trata de un monto cercano a los u$s 400 millones lo que llevaría a la causa a tener la carátula de estafa. La Justicia argentina está investigando a la empresa por una maniobra de fuga de divisas y fallas en la declaración de sus fondos. La empresa habría aprovechado la brecha cambiaria para mover dólares al exterior en operaciones ocultas que no aparecen en su contabilidad . Los investigadores alegan que la empresa no cuenta con bienes de uso y solo declara alquileres que corresponderían al "domicilio de su explotación". Luego, la empresa emitiría facturas B a clientes extranjeros para justificar ingresos y factura a empresas del mismo grupo. Así, no se liquidarían las divisas provenientes de la exportación de servicios.

Específicamente, según las reconstrucciones, la empresa no pagaría directamente a sus clientes internacionales sino que giraría los dólares hacia la propia empresa -a través de asociaciones subsidiarias- y recolectaría los pesos del mercado local (cobrando una comisión a sus clientes, del 3%) para; luego, hacerlos pasar por el Mercado Único y Libre de Cambios (el MULC) con una Sirase (pedido de acceso a dólares para servicios digitales) por un monto determinado. El gobierno argentino cree que es aquí donde dLocal sobrefacturó exportaciones con operaciones mucho mayores a lo debido (de hasta 500%) para sacar los dólares al valor oficial.

Cabe destacar, como informó El Cronista, que el mercado venía desde el año pasado dándole la espalda a la empresa. Algunos fondos de inversión, como Muddy Waters, afirmaban haber encontrado varias señales de alerta e irregularidades en las cuentas más recientes de la empresa. El año pasado, la empresa llegó valer un 85% menos respecto su máximo histórico.

Qué hace la empresa dLocal

La empresa tecnológica uruguaya dLocal comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York en junio de 2021 y desde entonces, su capitalización de mercado no paró de crecer. Si bien el unicornio es de raigambre charrúa y sus fundadores (Sergio Fogel y Andrés Bzurovski) son uruguayos, la startup está registrada como una compañía de responsabilidad limitada de Islas Caimán . En abril de ese año Alkeon Capital les puso u$s 150 millones y elevó la valoración de la empresa a u$s 5.000 millones.



En resumidas cuentas, la plataforma de dLocal permite a los comerciantes contar con una única solución de pago integrada, aceptar pagos, enviar pagos y liquidar fondos a nivel mundial . Su plataforma permite a las empresas conectarse a más de 600 métodos de pago locales, en diferentes geografías.