Según se supo en las últimas horas, las autoridades uruguayas han mantenido contacto con los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela para saber lo que está ocurriendo en el país caribeño.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se comunicó en las últimas horas con el personal de la Embajada de Uruguay en Caracas.

Si bien la relación no es la mejor entre ambos países, luego de la expulsión del gobierno de Maduro de todo el personal diplomático uruguayo en 2024, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se comunicaron con el personal de la embajada venezolana y todos están en buenas condiciones.

La relación se rompió, tras la decisión de la administración de Lacalle Pou de desconocer el resultado de las elecciones que le dieron el triunfo a Maduro para un tercer mandato presidencial.