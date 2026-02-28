La Cancillería uruguaya informó este sábado que activó el “procedimiento de coordinación” con sus misiones en Israel, Qatar y Emiratos Árabes, tras el ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias iniciadas por la República Islámica que ponen en riesgo una ampliación del conflicto en la región. En un breve comunicado difundido este sábado, la cartera señaló que, “por el momento”, las embajadas han reportado que “todos los uruguayos se encuentran bien”. Añadió que está en contacto con familiares de personas que se encontraban en los lugares afectados “y asegura: ‘Todos están bien a pesar del nerviosismo que puede provocar esta situación’”. La Cancillería reiteró que mantiene la vigilancia diplomática y ofrece asistencia consular a los ciudadanos uruguayos que lo requieran, al tiempo que seguirá monitoreando la evolución del conflicto y las indicaciones de seguridad en la región. Desde el Ministerio dijeron que ante cualquier cambio en la situación, se informará de manera inmediata a la comunidad uruguaya y a los medios.