Sube el precio de los cigarrillos y el tabaco

El impuesto forma parte de la política de impuestos al tabaco que se aplica en el inicio de cada año desde hace 20 años y que ha generado un aumento real cercano al 123% y 84 % en la caja de cigarros.

En este caso la suba del Imesi de una cajilla de 20 cigarros pasó de $ 107,14 a $ 111, 96, lo que representa un incremento del 5%.

Por su parte, el Imesi del tabaco pasó de $ 47,72 a $ 49,87 lo que representa una suba de un 4,5%.

De este modo, la cajilla de 10 unidades de cigarrillos costará $ 120, la de 14 unidades $175 y las de 20 unidades $230.

El tabaco, en todas sus marcas, que contiene 45 gramos pasaron a costar $160.