El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó este domingo de una mateada organizada por el Movimiento de Participación Popular (MPP) en el barrio Peñarol, donde sostuvo que estas instancias permiten un contacto directo con la ciudadanía que complementa su trabajo en el ministerio. “Venimos a responder preguntas de los vecinos, a escuchar lo que los ciudadanos dicen… en el ministerio uno está mucho rato encerrado hablando con empresarios, con el movimiento sindical y con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero lo que no hay es un contacto directo con los ciudadanos”, afirmó el ministro. Durante el encuentro, Oddone aseguró que este tipo de actividades le sirven para tomar nota de “varias cosas que inquietan o preocupan a la ciudadanía” y para conocer de primera mano las preocupaciones locales. El ministro partirá el lunes rumbo a Washington, donde mantendrá una serie de reuniones con organismos internacionales que participan del financiamiento de la deuda uruguaya, con inversores y con empresarios interesados en explorar oportunidades en el país. Según Oddone, la misión busca “presentar dónde está Uruguay, los desafíos que Uruguay tiene, cómo está preparado Uruguay para enfrentar este escenario internacional complejo, cuáles son las fortalezas y por lo tanto cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo para estar mejor preparados y evitar que el efecto de este fenómeno internacional sea más intenso sobre Uruguay”.