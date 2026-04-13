El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció la renovación de sus vías de comunicación para recibir avisos sobre personas en situación de calle en Montevideo. Los nuevos números habilitados son 0800 3650 y 091 365 000, informó la cartera en su cuenta de X. “Hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir. Las vías de comunicación son ahora más sencillas y recordables. El 0800 8798 (nro. anterior) seguirá activo”, agregó el comunicado. La medida busca facilitar la denuncia y coordinación de respuestas sociales y de asistencia para garantizar atención diaria y oportuna a quienes se encuentran en situación de calle.