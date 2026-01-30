La empresa petrolera estadounidense Chevron comenzará con las tareas de exploración de yacimientos en alta mar a partir de marzo, informó el titular interino del Ministerio de Ambiente, Oscar Caputti.

El acuerdo entre Chevron y Ancap fue firmado en noviembre de 2024 y, luego de la presentación del proyecto, con los permisos y estudios de impacto ambiental, se determinó que en marzo comenzarán las tareas de prospección.

Ancap firmó con Chevron y Challenger Energy Group (CEG) el “Farm-in de Chevron en el Área OFF-1”, mediante el cual la empresa estadounidense asume el rol de operador en esa área de la costa del país.

Chevron tendrá una participación del 60% en el bloque a explorar, mientras que CEG, firma con sede en Isla de Man, mantendrá un 40% del proyecto en calidad de socio no operador.

Las posibilidades de que en Uruguay haya crudo pasaron de un 10% a un 23% luego de que se haya descubierto petróleo en el suelo de Namibia, África, un país que se encuentra en las mismas latitudes que el Uruguay.

En tanto, se espera que la maquinaria correspondiente para este tipo de tareas llegue en febrero al Uruguay, confirmó el ministro. “La empresa anunció que va a empezar su prospección en el mes de marzo”, afirmó Caputti en declaraciones a Canal 5.

En ese sentido, aseguró que “ya están autorizadas por nuestro ministerio, de acuerdo a las solicitudes y a los estudios de impacto ambiental presentados por las diferentes empresas”.

Además, adelantó que la empresa ya presentó su gestión ambiental, que está siendo evaluada, y que desde la cartera se está trabajando en el control del proceso.