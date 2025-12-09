La gerenta general del BROU, Mariela Espino, explicó que esta campaña se extenderá hasta el 30 de diciembre y estimó que la edición 2025 será récord y alcanzará a unos 140 mil beneficiarios.

Esta herramienta cumple 20 años, y por ello el Banco República otorgará una bonificación en la tasa de interés de un punto, por lo que se establecerá en el entorno del 20% de interés anual en pesos. La institución invierte entre 150 y 200 millones de dólares en cada campaña, informó Espino.

Aquellos jubilados y pensionistas que cobran menos de 30 mil pesos nominales por mes pueden solicitar este préstamo por telefóno, a través del 1996, o al Whatsapp 2 1990 000, hasta el 22 de diciembre. El capital máximo que se otorga a los clientes que utilicen esta modalidad no podrá superar los 150 mil pesos uruguayos.

Las solicitudes presenciales en las sucursales del banco se organizan según el dígito verificador de la cédula de identidad, con fechas escalonadas y horarios extendidos.

Quienes cobran su pasividad en el BROU:

Dígitos 0 y 1: martes 9/12

Dígitos 2 y 3: miércoles 10/12

Dígitos 4 y 5: jueves 11/12

Dígitos 6 y 7: viernes 12/12

Dígitos 8 y 9: lunes 15/12

Quienes no cobran su pasividad en el BROU: